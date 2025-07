Newell's anuncia la salida de Navas; revelan que jugará en Pumas

A falta del anuncio oficial por parte del cuadro universitario, los Pumas ya tienen nuevo portero, pues Newell’s Old Boys informó mediante sus redes sociales la salida de Keylor Navas y su llegada a C.U.

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México", informó en un comunicado en redes sociales.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México.



Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

De acuerdo con el comunicado del cuadro de Rosario, la decisión fue tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club.

Con su llegada a Pumas, Navas defenderá el arco de su octavo equipo, después de haber defendido la portería del Saprissa de su país, el Albacete, Levante y Real Madrid en España, PSG en Francia, Nottingham Forest en Inglaterra y Newell's Old Boys.

La llegada de Navas a C.U. lo convierte en el cuarto refuerzo para el Apertura 2025.

El meta costarricense será compañero de Aaron Ramsey, quien aún no hace su debut con los felinos.

Según el comunicado del club rosarino, Pumas pagará $2 millones de dólares por el traspaso por el tricampeón de la Champions League con el Real Madrid.

"El acuerdo le representará al Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000".

Comentarios