Neymar anota de penal y Brasil vence 1-0 a Japón en amistoso

Brasil doblegó el lunes 1-0 a Japón en un partido amistoso gracias al gol de penal cobrado por Neymar a los 77 minutos en una noche lluviosa en el nuevo Estadio Nacional de Tokio.

Fue el gol número 74 de Neymar con la selección brasileña, con lo que quedó a tres de igualar el récord fijado por Pelé. El delantero del Paris Saint-Germain también facturó dos penales la semana pasada en el triunfo 5-1 ante Corea del Sur como parte de la gira asiática de la Verdeamarela frente a dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Japón sigue sin poder ganarle a Brasil en un historial de 13 partidos -11 derrotas y 2 empates-. Brasil también estiró a 13 su racha de encuentros sin perder. La última derrota del equipo de Tite se remonta a hace casi un año atrás al sucumbir ante Argentina en la final de la Copa América.

El zaguero Marquinhos reconoció que Brasil sufrió para sacar una reñida victoria.

Brasil, con pretensiones de conquistar su sexto título, enfrentará a Camerún, Suiza y Serbia en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Japón se las verá contra Alemania y España, además del ganador del repechaje intercontinental entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

"A veces en un Mundial, lo que se necesita es ganar por 1-0 para pasar a la siguiente etapa y eso es lo que hicimos hoy", dijo Marquinhos.

Tite señaló que su equipo está "mejor preparado" que el que fue eliminado en los cuartos de final del Mundial hace cuatro años. Tomó las riendas del conjunto tras el despido de Dunga en 2016, dos años antes del torneo en Rusia.

"El previo ciclo (2016-18) me dio la experiencia", señaló Tite. "No subestimo eso. No me esperaba estar tanto tiempo con la selección".