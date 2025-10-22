NFL: aprueban la venta del 10% de los Giants a la familia Koch

Este miércoles, el comisionado de la NFL Roger Goodell afirmó que los propietarios de la liga votaron a favor de la venta del 10% de los New York Giants a Julia Koch y su familia.

Tras la confirmación de Goodell, el equipo anunció que la familia Koch adquirió una participación minoritaria y no controladora, la cual "apoyará aún más el crecimiento de la organización, profundizará su impacto en la comunidad y abrazará futuras oportunidades".

Por su parte, tras la compra del 10% de la franquicia, Julia Koch aseguró que su familia se siente "honrada de unirse a la organización de los Giants" y a la cual espera "apoyar a las familias Mara y Tisch para avanzar en el éxito continuo del equipo".

Las familias Mara y Tisch siguen siendo dueñas controladoras, y la organización niega que su estructura de liderazgo haya cambiado. John Mara es presidente y director general, mientras que Steve Tisch es vicepresidente ejecutivo y presidente de la junta.

Julia Koch, exesposa de David Koch tras su fallecimiento en 2019, cuenta con un patrimonio neto de $81,200 millones de dólares, según Forbes.

En 2024, la familia Koch compró el 15% de BSE Global, la empresa propietaria de los Nets de Brooklyn de la NBA y las Liberty de Nueva York de la WNBA.

Apenas en febrero pasado, la franquicia de Nueva York anunció que había contratado a Moelis & Co. para explorar la venta de una parte del equipo. Se llegó a un acuerdo a principios de septiembre, pero requería la aprobación de la liga.

En ese momento, Bloomberg fue el primer medio en informar sobre el acuerdo de los Giants con una valoración de $10,000 millones de dólares, lo que superaría el récord profesional norteamericano de $6,050 millones de dólares que el grupo de Josh Harris pagó para comprar los Commanders de Washington al expropietario Dan Snyder en 2023.

