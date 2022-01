NFL: El lunes podría ser la última jugada de Roethlisberger

PITTSBURGH (AP) — Ben Roethlisberger, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh, dijo que el partido del lunes por la noche ante los Browns de Cleveland podría ser su último en el Heinz Field.

"No hablo jamás en términos definitivos ni doy por seguro nada", dijo Roethlisberger el jueves. "Jamás he hecho eso y no soy así. Pero si analizo el panorama en general, diría que todas las señales apuntan a que podría darse este caso".