Cerrar X
deportes_jerry_jones_f3964d2015
Deportes

NFL multa a Jerry Jones con $250,000 por gesto obsceno en MetLife

De acuerdo con el portavoz de la liga, Brian McCarthy, el dueño de 'El Equipo de América' está considerando apelar esta decisión

  • 07
  • Octubre
    2025

Este martes la National Football League (NFL) informó sobre la imposición de una multa al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, por $250,000 dólares después de hacer un gesto obsceno hacia los aficionados del MetLife Stadium durante el partido entre los de la "Estrella solitaria" y los New York Jets el pasado domingo durante la Semana 5.

Jones aseguró que este gesto fue “involuntario” y destinado a los aficionados de los Cowboys, no a los Jets.

De acuerdo con el portavoz de la liga, Brian McCarthy, el dueño de Dallas está considerando apelar esta decisión.

"Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros".

“Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys y ciertamente al final del juego", comentó Jones en radio.

Jones realizó este gesto poco después de que el cuarto pase de touchdown de Dak Prescott pusiera a los Cowboys en ventaja 37-14 con 4:31 restantes en el juego.

"(El gesto) fue involuntario de mi parte porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello".

"No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era 'pulgar arriba', y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados", expresó Jones.

Esta no es la primera vez que la NFL multa a un propietario de una franquicia, pues durante el final de la temporada 2024, la liga multó al propietario de los Carolina Panthers, David Tepper, por lanzar una bebida a los aficionados en Jacksonville.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T110754_769_c8b1ba2385
Condenan caza de cocodrilos para uso medicinal en Jamaica
EH_DOS_FOTOS_2_6ae8499e8e
Multan con más de 10,000 pesos por arrojar basura en Nuevo Laredo
sergio_ramos_multa_5ed0b25e94
Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje
publicidad

Últimas Noticias

46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×