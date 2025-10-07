NFL multa a Jerry Jones con $250,000 por gesto obsceno en MetLife

Este martes la National Football League (NFL) informó sobre la imposición de una multa al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, por $250,000 dólares después de hacer un gesto obsceno hacia los aficionados del MetLife Stadium durante el partido entre los de la "Estrella solitaria" y los New York Jets el pasado domingo durante la Semana 5.

Jones aseguró que este gesto fue “involuntario” y destinado a los aficionados de los Cowboys, no a los Jets.

De acuerdo con el portavoz de la liga, Brian McCarthy, el dueño de Dallas está considerando apelar esta decisión.

"Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros".

“Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys y ciertamente al final del juego", comentó Jones en radio.

Jerry Jones flipping the bird at folks at the Jets game 😭🤣😭 #Cowboys pic.twitter.com/rLcGHiFqQw — Attack! on Cowboys ✭ (@AttackOnCowboys) October 5, 2025

Jones realizó este gesto poco después de que el cuarto pase de touchdown de Dak Prescott pusiera a los Cowboys en ventaja 37-14 con 4:31 restantes en el juego.

"(El gesto) fue involuntario de mi parte porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello".

"No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era 'pulgar arriba', y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados", expresó Jones.

Esta no es la primera vez que la NFL multa a un propietario de una franquicia, pues durante el final de la temporada 2024, la liga multó al propietario de los Carolina Panthers, David Tepper, por lanzar una bebida a los aficionados en Jacksonville.

Comentarios