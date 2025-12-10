NFL propone árbitros suplentes y asignaciones por su desempeño

La NFL busca crear un grupo de árbitros suplentes y quiere que las asignaciones de partidos de postemporada se basen en el desempeño en lugar de la antigüedad.

Este miércoles, el ejecutivo de la liga, Troy Vincent, aseguró que había enfatizado en estos dos puntos ante los propietarios de las franquicias en una reunión virtual.

Esto se da mientras la liga y la Asociación de Árbitros de la NFL mantienen una negociación para un nuevo acuerdo colectivo, negociación que inició en el verano de 2024.

De acuerdo a un memorando enviado a los equipos y que fue obtenido por la agencia de noticias AP, hasta el momento las discusiones en el sindicato de árbitros no han tenido éxito.

“Nos esforzamos por la excelencia en todos los aspectos de este deporte, incluido el arbitraje. A lo largo del proceso de negociación colectiva, la NFL se ha mantenido enfocada en implementar cambios en el acuerdo (y de otro modo ejercer nuestros derechos) de maneras que mejoren el rendimiento de los árbitros de juego, aumenten la responsabilidad y aseguren que los que tengan un mejor rendimiento estén arbitrando nuestros partidos más importantes. Nuestra prioridad es tener a los mejores árbitros en el campo, un modelo basado en el desempeño”, comentó Vincent.

Con esto, la liga pretende que la compensación esté vinculada con el rendimiento, para que así, solo árbitros de alto desempeño durante la temporada regular compartan el fondo de la bonificación de fin de año.

Además, también buscan mayor flexibilidad para asegurar que los mejores árbitros estén en el campo durante los playoffs, pues el actual contrato con la Asociación de Árbitros, que expira el 31 de mayo de 2026, tiene a la antigüedad como el factor de la asignación de postemporada.

La capacitación y el desarrollo son otra área destacada por la NFL.

Actualmente, la NFL no tiene comunicación con los árbitros de juego durante el período de aproximadamente tres meses que transcurre entre el Super Bowl y el 15 de mayo.

Por último, la NFL también busca extender el período de prueba durante el cual se evalúa a los nuevos árbitros a fin de ganar flexibilidad para remover a aquellos que tengan bajo rendimiento. La última propuesta del sindicato pedía la eliminación del período de prueba por completo, según el memorando.

