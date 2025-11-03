Cerrar X
NFL suspende sin sueldo a Frankie Luvu por tacleadas peligrosas

El linebacker de Washington recibió un castigo de un juego sin sueldo por realizar su tercera tacleada colgado de la cadera en lo que va de la temporada

  • 03
  • Noviembre
    2025

El linebacker de los Washington Commanders fue suspendido sin sueldo por un juego este lunes por la NFL debido a violar en repetidas ocasiones las reglas destinadas a proteger la salud y seguridad de los jugadores.

La liga indicó que durante el primer cuarto del duelo entre los Commanders y los Seattle Seahawks del domingo por la noche, Luvu realizó su tercera tacleada colgado de la cadera en lo que va de la temporada.

Esta infracción la repitió en las Semanas 4 y 8.

Tras esto, la NFL citó la Regla 12, Sección dos, Artículo 18 (a)(b), que establece: "Es una falta si un jugador utiliza la siguiente técnica para derribar a un corredor: (a) agarra al corredor con una o ambas manos o envuelve al corredor con ambos brazos; y (b) se desestabiliza girando y bajando sus caderas y/o parte inferior del cuerpo, cayendo sobre y/o atrapando las piernas del corredor a la altura o por debajo de la rodilla."

Además de la multa que lo dejará sin sueldo por un juego, se perderá el duelo en casa cuando Washington reciba a los Detroit Lions.

El número "4" de los Commanders puede apelar la suspensión bajo el Acuerdo de Contrato Colectivo.

El duelo entre Commanders y Seahawks terminó en paliza para los de Washington al caer por 38-14.


