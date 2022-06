Nicolás Sánchez habla sobre los canteranos de Raya2

El histórico defensa habló también sobre la actualidad de Rayados y recordó detalles sucedidos en la gran final regia.

La cita fue en El Barrial, restan apenas tres días para el partido en que se le rendirá homenaje, y el luce emocionado, y empieza hablando de su actualidad en Raya2.

"Me gustó el proyecto, este inicio para mi nueva carrera, tiene mucho que ver el lugar, la ciudad, y a lo que proyecto como carrera es un buen inicio. La meta a corto plazo es seguir conformando este equipo, este plantel, creo que la mayor satisfacción mía va a ser ver a los chicos que están entrenando con nosotros competir en primera división, de eso se trata, de competir, ser consistentes, de ser fuertes mentalmente, de que se la crean cada vez que van a jugar en primera división".

Nico mostró entusiasmo al hablar de los chicos a los que dirige, "Conozco a la mayoría, con muchos llegué a entrenar, sí estaba esa incertidumbre de cómo se iban a tomar el hecho de que esté yo, de que soy nuevo, de que recién empiezo, y el profesionalismo con que están sacando el día a día en los entrenamientos, a mi me hace sentir más tranquilo, más seguro de la decisión que tomé, motivadísimo. Hay muchas cosas que ya les veía que hoy ayudan mucho al proyecto, estoy conociendo muchos chavos que antes veía competir en la 20 pero no tenía la posibilidad de entrenar con ellos, y estoy queriendo junto con Tito, Severo y el Profe (Vuce) ser la herramienta necesaria para terminar de formarlos".

El siempre certero cobrador de penales, habló sobre lo que Raya2 busca, en cuanto a resultados, y en cuanto a tratar de generar líderes, "Ganar es lo que vamos a buscar con estos chicos que tenemos, más la gente que está trabajando en primera división y que van a bajar a jugar con nosotros, algún que otro chico que venga a jugar de la 20, reforzar ese chip de que estamos en un club ganador, de que hoy es la última formación para llegar al primer equipo donde se busca ganar todos los partidos, esa es la mentalidad que queremos apoyar en el proyecto. Ustedes me conocieron ya grande, de jovencitos a todos nos cuesta, subir al primer equipo y entrenar con la misma condición en la que se entrena normalmente, en donde uno puede sacar a relucir otras cosas, de la personalidad porque se está más cómodo, y entender que con respeto, con dedicación se puede hacer lo mismo. En el primer equipo hay gente profesional, inteligente que conozco y que entiende que lo que le sirve al equipo es que los chavos que suban se sientan tranquilos y puedan demostrar todo su temperamento, todo su talento y hacerlo al cien por ciento, no es fácil para los chicos porque es nuevo, pero la idea es apoyar a que puedan subir y demostrar lo que demuestran en la 20 o en expansión en el primer equipo".

Sobre como debe de jugar Raya2, Nicolás fue extenso, "El club tiene una manera de jugar, busca una forma con la cual salimos a ganar, después hay libertades para el entrenador, eso es lo que a mi me vienen demostrando y está bueno, pero siempre entendiendo cuales son los objetivos y la forma de jugar del club, después es fundamental el hecho de estar conectados permanentemente con Vuce y con su cuerpo técnico porque es un proyecto que va de la mano con ellos, un proyecto en el cual ellos necesitan surtirse de jugadores a veces que están entrenando con nosotros, que necesitan información de como están, que necesitan saber cómo rinden en cada posición, y yo también ver cuando vienen a jugar con nosotros los del primer equipo, que necesidades hay, cual es la mejor manera para el jugador para que juegue y se sienta cómodo tanto en Raya2 como en el primer equipo. Podemos hablar de tácticas de formaciones que después depende también de a que equipo te vas a enfrentar, nosotros tratamos de buscar lo más parecido a como juega el primer equipo, y después más allá de las posiciones que ocupe cada jugador es inculcarles que sí vamos a buscar cada partido para ganar, pero también que todos tenemos la responsabilidad de defender, que no solo se encarguen los mediocampistas o los defensores y que sea un equipo partido, sino que sea un equipo compacto y que después tengamos la soltura para abrirnos y jugar como le gusta a Monterrey que es atacando".

"YO NO PEDÍ EL PENAL A AVILÉS"

Nico también se abrió para recordar uno de los tragos más amargos que vivió en Rayados en aquella final regia de liga, aunque un año después se sacaría la espina en gran manera ganando al acérrimo rival ahora en una final internacional, "Yo no le pedí el penal a Avilés, sí me acerqué porque tenía confianza pero nunca se lo pedí, yo solo me acerqué para ver cómo estaba él, y también para confundir un poco a Nahuel o a quien sea, pero nunca me acerqué para pedirle el penal".

Y habló de lo que sucedió en el vestidor tras el partido, "Fue doloroso, más allá de que haya sido Tigres, cuando pierdes una final es muy doloroso porque para el afuera y muchas veces nos la creemos nosotros que todo lo que se hace en seis meses no sirve para nada, pero nosotros habíamos hecho algo hermoso, algo impresionante, ese semestre se jugó muy bien, estábamos bien en ofensiva y defensiva, pero no ganamos, yo remarqué muchas veces que ese torneo nos sirvió como aprendizaje para levantarnos y para estar preparados para la siguiente final que el fútbol hizo que llegara demasiado rápido. Es un momento muy doloroso, una cosa es entender que se puede sacar de esa final, de un momento tan doloroso como perder una final a tener que levantar la voz o a motivarnos, sí hay momentos en donde aparece la gente que quiere hacer ver este tipo de cosas de las que te hablo que sean positivas, pero no en ese momento, en ese momento estábamos prácticamente todos destruidos, horas o días después entendimos como había que salir adelante".

Pero vino la revancha para los albiazules, y así lo recordó, "El fútbol siempre te da revancha, siempre y cuando el futbolista o el equipo entendiera como había que seguir, y nosotros entendimos como había que seguir, más allá de que al semestre siguiente nos quedamos sin entrenador porque se va el Turco, nosotros seguimos buscando la final, campeonar, y después el fútbol nos premió de que fuera ante el mismo rival, que sea una revancha. No la cambiaría porque nos sirvió a todos como aprendizaje no solamente para después volver a ganar una final y ganarla, sino para todo lo que viene después y hasta para el día de hoy, hubo muchos jóvenes que jugaron esa final y que hoy en día siguen jugando, y que perder esa clase de torneos no tiene que ser una catástrofe total, sino que hay que ver lo positivo y utilizarlo para lo que viene, entonces a nosotros nos sirvió, no lo buscamos pero nos sirvió de mucho perder esa final por todo lo que vino después".

Y SOBRE EL RETIRO...

Vino para Nicolás el momento del retiro, y habló con tranquilidad de ello, "Fue doloroso, pero no puedo quedarme yo en lo negativo de que me voy por una lesión, que fue así, o por lo menos así se decantó, todo empezó por una lesión, pero yo en mi carrera prácticamente no me lesioné. Tengo 17 años y medio de profesionalismo, y salvo una fractura que tuve a los 20 años en el quinto metatarsiano que después no me molestó nunca más, no tuve lesiones, fui un jugador que jugó mucho, que compitió muchísimo en cada club que jugó, y sería muy injusto reprocharme que termina mi carrera, no solamente en Monterrey, sino mi carrera por una lesión en la rodilla, pude disfrutar los últimos años, entonces eso ayudó a que la decisión de ponerle punto final a la carrera sea de la manera más sana posible, y bueno, así es como me gusta a mi ver la vida no solo en el fútbol, sino la vida fuera de".

LECCIÓN DE COBRO DE PENALES

Si algo caracterizó a Sánchez en su paso por Rayados, fue en que los penales nunca fueron tema de preocupación, y en la charla, reveló el secreto para que eso fuera posible, "Tranquilidad, yo no era de buscar poner la pelota a lado del palo, o buscar un ángulo, mi juego era estar tranquilo, no ver lo que pasaba fuera, no escuchar a la gente que me hablaba, para mí era portería, portero, balón, y yo, nadie más y bueno, quizás también el hecho de empezar a patear penales de grande ayudó a que me encontrara más tranquilo y esa era mi manera de ir a patear los penales, yo prácticamente no sentía nervios porque lo preparaba, lo imaginaba antes".

RAYADOS TIENE LÍDERES

Por último, el argentino dejó en claro que el primer equipo de Rayados, sí tiene líderes, "No creo que se carezca de eso porque conozco a la gran mayoría de los que están, hace poquito estuve platicando con Héctor que no lo conocía de compañero y en un par de charlas ya me di cuenta como es, así que estoy seguro que hay gente suficiente en el plantel para mostrar un equipo fuerte, después no necesariamente tienen que ser todos, el equipo está conformado por distintas cualidades y virtudes, creo que lo principal es que hay un técnico ganador y con el que la gente se siente muy identificada, y es un técnico que por las charlas que tuvimos deja trabajar y deja muy liberado a la inventiva de los muchachos, en el caso mío también y estoy contento de poder aprender de ellos, de Vuce y su cuerpo técnico, yo lo veo tranquilo a Vuce así que estoy seguro de que el equipo va a iniciar bien la temporada".