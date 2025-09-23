Cerrar X
Nikola Pilić, mentor de Novak Djokovic, muere a los 86 años

Nikola Pilić, la leyenda del tenis croata que se dirigió a tres países distintos al título de la Copa Davis de tenis y quien entrenó a Djokovic, ha fallecido

Nikola Pilić, la leyenda del tenis croata que se dirigió a tres países distintos al título de la Copa Davis de tenis y quien entrenó a Novak Djokovic en su academia, ha fallecido. Tenía 86 años.

La Asociación de Tenis de Croacia informó que Pilić murió el lunes.

Pilić fue subcampeón en individuales del Abierto de Francia en 1973 y el catalizador de un boicot en Wimbledon ese año.

Las autoridades del tenis de Yugoslavia acusaron a Pilić de negarse a disputar una serie de la Copa Davis contra Nueva Zelanda. Pilić lo negó, pero aún así fue suspendido. La Federación Internacional de Tenis sobre Césped (ahora la ITF) apoyó la decisión yugoslava pero redujo su suspensión a un mes, lo que incluyó Wimbledon.

Debido a que Pilić fue apoyado por la recién formada Asociación de Tenistas Profesionales, 12 de los 16 principales cabezas de serie y un total de 81 jugadores boicotearon Wimbledon.

Pilić ya era una estrella cuando el tenis se volvió completamente profesional en 1968. Cuando el empresario estadounidense Lamar Hunt respaldó un nuevo circuito profesional llamado World Championship Tennis, figuras como Pilić, John Newcombe y Tony Roche fueron los primeros ocho jugadores masculinos contratados, conocidos como los "Ocho Guapos".

Pilić ganó nueve títulos individuales y llegó a ser el número seis del mundo, su puesto más alto en el ranking de individuales. Perdió la final del Abierto de Francia ante Ilje Nastase. Sus seis títulos de dobles incluyeron el Abierto de Estados Unidos de 1970 con Pierre Barthes contra Newcombe y Rod Laver en una final de cuatro sets.

Después de su retiro como jugador en 1978, Pilić se dedicó a entrenar y ganó la Copa Davis como capitán no jugador con la Alemania de Boris Becker (1988, 1989, 1993), y Croacia (2005) y fue asesor cuando Serbia ganó en 2010.

Los futuros astros que pasaron por su academia cerca de Múnich incluyeron a Michael Stich, Goran Ivanisevic y Djokovic, quien llamó a Pilić su mentor.


