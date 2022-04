No estamos obligadas a ganar: Desirée

La histórica delantera y goleadora, Desirée Monsiváis, lo dejó en claro, las Rayadas, pese a ser las superlíderes y campeonas vigentes de la Liga MX, no están obligadas a ganar el próximo Clásico Regio Femenil.

"No (estar obligadas a ganar), nosotras salimos a corresponder lo que nos dice Eva Espejo, salimos siempre a ser muy inteligentes, física y emocionalmente, no nos sentimos obligadas para nada porque sabemos que la pelota no entra, a veces le pegas mal y entró la pelota, entonces no lo veo como una obligación", dijo la artillera.