'No hay apoyo a la Selección': 'Chicharito' Hernández

Javier 'Chicharito' Hernández expresó su molestia hacia los aficionados que abuchearon a la Selección Mexicana luego de su partido frente a Jamaica, señalando que el Tricolor no cuenta con el apoyo de los mexicanos.

El empate de 2-2 contra Jamaica en el Estadio Azteca el pasado 26 de marzo, despertó molestias entre la afición mexicana, quienes abuchearon a la escuadra nacional dirigida por Diego Cocca.

Tras este duro comportamiento de la afición en su propia casa, el delantero del LA Galaxy salió en defensa de la Selección, asegurando que pese a que los fanáticos tienen el derecho de exigir y quejarse, cree que los abucheos fue llegar al extremo.

'Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van queremos. Véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿No creen que es un poco como extremo eso, entonces dónde está el apoyo?', declaró durante una transmisión en vivo por Twitch.

El máximo goleador consideró que lo que le hace falta al combinado nacional es el apoyo de su afición, destacando que durante el partido ante Jamaica se dominó y hubo buenas llegadas.

'Apoyo es lo que falta. Como fanático uno puede, creo, quejarse, abuchear, silbar. Claro que sí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la Selección, contra Jamaica se dominó, se tuvieron llegadas, y no se pudo concretar, tampoco se perdió... entonces creo que no es para abuchear, tampoco celebrar', aseguró.