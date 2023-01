'No me gustó eso': Messi lamenta polémica con Holanda

Lionel Messi por fin rompió el silencio desde que ganó la Copa del Mundo y reveló que está arrepentido de los cruces que mantuvo con el técnico Luis Van Gail y el conjunto de Holanda.

En la primera entrevista que concedió tras la obtención de la Copa del Mundo, el capitán de Argentina se refirió al polémico partido de cuartos de final, en el cual le dedicó un gol al entonces entrenador neerlandés — llevándose las dos manos a las orejas — e insultó al delantero Wout Werghorst con la ya famosa frase “¿Qué mirás bobo? Andá pa’ allá”.

“No me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después. Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Pasa todo rápido y uno reacciona cómo reacciona. No estaba nada pensado, se fue dando”, dijo Messi el lunes a radio Urbana Play de Buenos Aires.