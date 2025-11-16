Cerrar X
Noruega regresa a una Copa del Mundo 27 años después

El equipo selló un regreso contundente con una campaña impecable que envía a Italia al repechaje y confirma el impulso de su generación rumbo a 2026.

La Selección de Noruega concretó su regreso a una Copa del Mundo con una actuación impecable que le permitió asegurar su boleto directo al Mundial 2026. Con un triunfo categórico de 4-1 sobre Italia, el conjunto escandinavo cerró una eliminatoria perfecta que marcó el regreso del país a la máxima cita del futbol después de más de dos décadas. Según fuentes deportivas, el equipo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente.

El encuentro disputado ante Italia comenzó con dominio del cuadro dirigido por Gennaro Gattuso. Al minuto 11, Federico Dimarco filtró un pase preciso dentro del área para Francesco Pio Esposito, quien definió con temple para adelantar a la Azzurra. El marcador inclinó el partido en los primeros minutos, pero Noruega no tardó en recomponerse.

Para la segunda mitad, la respuesta escandinava fue contundente. Antonio Nusa se convirtió en el motor del equipo cuando, al minuto 63, se abrió paso entre defensores y sacó un disparo impecable que dejó sin opciones a Gianluigi Donnarumma, igualando el marcador y cambiando por completo el ritmo del juego.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la figura de Erling Haaland, quien terminó por sentenciar el duelo. Al minuto 78, el delantero recibió un pase preciso de Oscar Bobb y definió con potencia para el 2-1. Apenas dos minutos después, volvió a perforar la portería italiana tras otra asistencia de su compañero, ampliando la ventaja y desatando la euforia noruega. Jørgen Strand Larsen culminó la remontada al minuto 90 con una carrera en solitario que selló el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Noruega cierra la eliminatoria con paso perfecto y se instala con fuerza en el panorama rumbo al Mundial que se celebrará en México, EUA y Canadá. Por su parte, Italia deberá enfrentar nuevamente el repechaje, una situación que revive episodios recientes y que obliga a replantear su camino hacia 2026.


