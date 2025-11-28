Nuevo León, tierra de Campeones… ¡y este viernes habrá uno más!

Nuevo León es tierra de Campeones, ya que recientemente se coronó Fuerza Regia en los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP) y Tigres Femenil conquistó el título en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Y para que esa racha de cetros no se detenga en la Sultana del Norte, este viernes a las 19:30 horas en el Estadio Borregos se jugará la edición 85 del Clásico Regio Estudiantil entre Auténticos Tigres de la UANL y Borregos del ITESM… ¡en la Gran Fina de los Playoffs de la Temporada 2025 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA)!

Esta será la cuarta Final consecutiva que protagonizarán ambos conjuntos de la Sultana del Norte.

Es la octava Final en la historia entre ambos cuadros; las siete anteriores las ganó el Tec de Monterrey, que es el actual Tricampeón del certamen. La última vez que los felinos se coronaron fue en 2018.

Ficha

Futbol americano

ONEFA

Temporada 2025

Playoffs - La Final

Auténticos Tigres Vs. Borregos Monterrey

Estadio Borregos

19:30 horas

Azteca Deportes Network

Entérate

Datos de los enfrentamientos entre Auténticos Tigres de la UANL y Borregos Monterrey del ITESM, en el futbol americano de Liga Mayor:

En juego

Los Borregos Monterrey, bajo la batuta del head coach Carlos Altamirano, buscarán el cuarto Campeonato consecutivo ante los Auténticos Tigres.

Reto

El head coach de los Auténticos Tigres, Juan Antonio Zamora, buscará romper una racha de tres Finales perdidas en fila ante Carlos Altamirano, entrenador de Borregos Monterrey.

Marca

Lanudos y felinos se han enfrentado en siete juegos por el Campeonato… y todos han favorecido a los Borregos: en 2001, 2002, 2005, 2008, 2022, 2023 y 2024.

Último triunfo

El último triunfo que obtuvieron los Auténticos Tigres ante los Borregos Monterrey fue el sábado 9 de septiembre de 2023, por 13-10 en el NRG Stadium de Houston, Texas, casa de los Texanos de la NFL.

Récord

Los Borregos Monterrey se mantienen invictos en el Estadio Borregos, desde su inauguración (el 30 de abril de 2019), y este viernes van por su triunfo número 34 en fila en este escenario.

Déficit

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se han enfrentado en 84 ocasiones, siendo favorable el saldo para los lanudos con 54 triunfos, tres empates y 27 victorias para los felinos, con 1,901 puntos a favor del Tec, por 1,379 unidades de los de la UANL.

Que siga la racha

Estos son los equipos regiomontanos que se han coronado en este año 2025:

Fuerza Regia, en basquetbol: llegó a seis títulos en la LNBP

Tigres Femenil, en futbol : llegó a siete títulos en la Liga MX Femenil.

Los que buscan títulos este 2025

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, en la ONEFA

Tigres y Rayados, en la Liga MX

Tigres Sub-21, en la Liga MX

Rayados Sub-19, en la Liga MX

Rayados Sub-17, en la Liga MX

