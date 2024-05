Nuevo León va por título en el boxeo de Nacionales CONADE 2024

“Fue una gran experiencia, a pesar de que no gané, pero esto me sirvió para darme cuenta de que el boxeo es lo que quiero seguir haciendo, mis padres me metieron a boxear porque no querían que nadie se pasara de listo conmigo, empecé a entrenar y me gustó”

“Quiero llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar medalla, después voy a hacerme profesional y quiero ser campeona mundial. Cada uno tiene un sueño y venimos por él, mi sueño está aquí”, expresó