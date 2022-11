Obtiene 'Checo' Pérez podio en GP de Abu Dabi

Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió el tercer puesto del podio del Gran Premio de Abu Dabi para obtener de esa manera el bronce en el Mundial de Pilotos.

Por otro lado, su compañero Max Verstappen, logró su decimoquinta victoria del año en la carrera que despidió la temporada, el GP de Abu Dabi.

Mientras que el monegasco, Charles Leclerc de Ferrari, se colocó en el segundo puesto de la carrera, obteniendo así el subcampeonato del Mundial.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship



Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus