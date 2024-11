¡Otra vez! Francia prescinde de Kylian Mbappé

En apuros para afianzarse en el Real Madrid, Kylian Mbappé fue excluido nuevamente de una convocatoria de la selección de Francia.

El capitán no fue incluido este jueves en la lista de jugadores del entrenador Didier Deschamps para los partidos de la Liga de Naciones contra Israel e Italia. Mbappé también estuvo ausente en la convocatoria anterior debido a una leve lesión muscular.

Pero esta vez Mbappé no está lesionado y quería jugar con Les Bleus, dijo Deschamps.

“Es mi responsabilidad tomar decisiones. Creo que es mejor de esa manera”, dijo Deschamps.

No quiso elaborar sobre su decisión de prescindir del delantero, pero dijo que no estaba relacionado con los recientes informes en los medios suecos de que la ex estrella del Paris Saint-Germain era objeto de una investigación por violación.

“No voy a discutir”, dijo Descamps.

“Lo que puedo decirles son estas dos cosas. Una, que Kylian quería venir. Y dos, no son los problemas extradeportivos los que entran en juego, ya que la presunción de inocencia existe y debe existir. Es una elección puntual para esta convocatoria”.

Las actuaciones de Mbappé han estado por debajo de su nivel en las últimas semanas después de que se uniera al Madrid procedente del PSG este verano. Sus dificultades para adaptarse al estilo de juego de su nuevo equipo han coincidido con una mala racha del club español.

Mbappé no se destacó en la derrota 4-0 ante Barcelona el mes pasado en el clásico y no fue un factor esta semana en una derrota 3-1 ante el AC Milan en la Liga de Campeones.

No ha podido aumentar su cosecha de goles con Francia, estancada en 48 desde junio.

Su ausencia en el equipo Deschamp el mes pasado generó polémica cuando fue titular en un partido de la Liga española con el Madrid después de no ser convocado. Mbappé fue duramente criticado por los aficionados.

Durante su tiempo libre del club y la selección, mientras Francia vencía a Israel y Bélgica en la Liga de Naciones, Mbappé visitó Estocolmo. Los medios suecos informaron posteriormente que era objeto de una investigación por violación. Su equipo legal desestimó esos informes como falsos. Los fiscales suecos emitieron un breve comunicado el martes diciendo que se había denunciado una violación a la policía, pero no nombraron a ningún sospechoso.

Deschamps también estará sin el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, por una dolencia en el tobillo izquierdo. En ausencia de Mbappé, Tchouameni fue capitán de Francia el mes pasado.

Francia enfrentará a Israel el 14 de noviembre en casa y luego viaja a Italia tres días después. Italia lidera la clasificación del grupo después de cuatro partidos, un punto por encima de Francia. Bélgica es tercera, por delante de Israel.

