'Checo' Pérez obtiene podio en el GP de México

El piloto mexicano Sergio Pérez quedó en tercer lugar en el Gran Premio de México, en la Fecha 20 de la temporada 2022 del automovilismo de la Fórmula 1.

El evento se celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Con este resultado, el volante azteca recupera el segundo lugar del Mundial de pilotos.

La carrera la ganó el Campeón Max Verstappen, y el segundo lugar fue para Lewis Hamilton.

El holandés Max Verstappen implantó una nueva marca de triunfos en una temporada de la Fórmula 1 este domingo al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de México 2022, donde fue escoltado por el británico Lewis Hamilton y el mexicano Sergio Pérez.

Verstappen amarró el Bicampeonato de pilotos a principios de este mes y la semana pasada colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG