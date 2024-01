Pablo Repetto dolido tras derrota ante Rayados

Santos laguna cayó en casa ante los Rayados del Monterrey, y tras este resultado, el estratega uruguayo, Pablo Repetto, reconoció estar dolido.

"Como toda derrota, dolido por no haber logrado el resultado que esperábamos, partido que rápido ellos se ponen en ventaja, un primer tiempo que nos costó por momentos, creo que fuimos de menos a más, después, en el segundo tiempo, cuando habíamos tenido alguna posibilidad y nos sentíamos más cómodos, llega el segundo que ahí creo que nos hizo cuesta arriba, seguimos peleándolo, tuvimos alguna posibilidad para descontar que no pudimos concretar y creo que así terminó el partido, con una ventaja que capaz que es un poquito exagerada si uno analiza las situaciones de gol de los dos equipos, pero en definitiva nos toca asumir la derrota y mirar hacia adelante" Pablo Repetto

Sin embargo, el charrúa dijo pudieron haber hecho más.

"Sí, lo que dijiste, creo que pudimos estar más cerca en el partido y sentíamos eso, nosotros cuando comienza el segundo tiempo habíamos mejorado algunas cosas que nos habían complicado ellos en el primero, teníamos la pelota, había sensación de que estábamos más cerca nosotros del empate que ellos del segundo y llegó el segundo, claro que es virtud de ellos, quizás una desatención nuestra" Pablo Repetto

"Fue un golpe duro, porque ahí como que se nos hizo cuesta arriba y no seguimos con la misma intensidad, después retomamos, tuvimos cerca un par de jugadas que no convertimos, que nos hubieran puesto más cerca y quizás hubiéramos peleado el partido de otra manera, pero bueno, no se dio y nos toca no sumar hoy frente a un muy buen equipo y bueno, mirar hacia adelante, esto está comenzando y tenemos que mirar hacia adelante y trabajar para lograr resultados y para poder lograr el objetivo", culminó.

Comentarios