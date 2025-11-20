Pachuca humilla a Pumas y sigue peleando por Liguilla

Aunque el momento anímico parecía estar a favor de Pumas por la forma milagrosa en que entró al Play-In, el equipo de Efraín Juárez tuvo una noche desastrosa, pues Pachuca le pegó 3-1 y lo eliminó de la pelea por entrar a la Fase Final.

Tuzos llegó con varias dudas, pues luego de la última jornada la directiva decidió retirar del cargo a Jaime Lozano y su lugar fue tomado por Esteban Solari, quien cumplió el dicho de "técnico que debuta, gana".

Sin embargo, los hidalguenses fueron un huracán al frente, pues el argentino buscó regresarle al equipo esa dinámica desenfrenada que lo caracterizó durante los últimos años.

La propuesta dio frutos al 33', cuando Enner Valencia tuvo tiempo y espacio para sacar un disparo desde fuera del área que se clavó en la esquina inferior izquierda.

A los 40', Kenedy se tuvo confianza y desde la banda se metió al borde del área y sacó un cañonazo que, pese a que iba al medio, por la potencia sorprendió a Keylor Navas, quien tuvo una muy mala noche.

Ya en el segundo tiempo, el propio brasileño volvió a desbordar, se metió al área y cruzó a Keylor, quien nuevamente no supo cómo atacar el disparo, que se fue el fondo de la red.

Pumas dio señales de vida al minuto 65 con un gol de Pedro Vite, pero no fue suficiente para reponerse de un muy mal partido, que redondeó un mal torneo para los felinos.

Por su parte, Tuzos espera al perdedor del partido entr Xolos y Juárez, que será su rival en busca del último boleto a los Cuartos de Final.

Con doblete de Kennedy y otro gol de Enner Valencia, los Tuzos eliminaron a unos Pumas que poco pudieron hacer para salvar el torneo.

Comentarios