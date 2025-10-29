Cerrar X
Participan 5,000 estudiantes en el famoso ‘Trote Vaquero’

En la edición 46 del evento de la Preparatoria 2, Diego Alejandro Pérez ganó en la rama varonil, y Joyce Galilea García Ontiveros triunfó en la rama femenil

Una verdadera gran fiesta llena de color, alegría, convivencia y empatía vivieron más de 5,000 estudiantes, maestros, padres de familia y exalumnos de la Preparatoria 2 de la UANL al celebrar este domingo la edición 46 de su tradicional ‘Trote Vaquero’.

El evento deportivo, uno de los más longevos de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León, desde las primeras horas del día, aún antes del amanecer, llenó de bullicio el sector residencial y principal centro médico de la ciudad de Monterrey, cuando cientos de estudiantes provenientes de diferentes puntos del área metropolitana arribaban al recinto universitario.

Fue en punto de las 07:00 horas cuando, luego del agudo sonar de la “corneta de aire”, indicará la multitudinaria salida encabezada por el M.E.S. Óscar Cortes Torres, director de los Vaqueros, quienes tomaron por asalto la avenida José Benítez al poniente para realizar un recorrido de 3.5 kilómetros flanqueados por cientos de padres de familia y acompañantes, quienes alentaban a los competidores.

Solo bastaron 11 minutos con 20 segundos de la salida del contingente para que Diego Alejandro Pérez, estudiante de tercer semestre, arribara a la zona de meta en primer lugar, seguido de Thiago Rendón y José Luis Hernández Gómez, quienes ocuparon el segundo y tercer sitio de la competencia.

Por su parte, Joyce Galilea García Ontiveros, estudiante de primer semestre, con 14:00 en el cronómetro de llegada, se alzó con la victoria en la rama femenil, superando a sus más cercanas seguidoras, Dayra Abigail Sánchez Díaz y Aisha Camacho Duarte, quienes ocuparon la posición 2 y 3 del evento.

Mientras que en la categoría de Maestros y Maestras, Eder Rojas Valero, Juan Carlos Flores Carranco y Gerardo Mendoza Gallardo alcanzaron el 1, 2 y 3 el pódium de premiación de la rama varonil, así como Elisa Valtier, Sofía Alicia Treviño y Karla Duque harían lo mismo en la rama femenil.

Por su parte, José Juan García se llevó el sitio de honor en la categoría de Padres de Familia, superando a Erick Saldaña y Víctor Rodríguez. Finalmente, Ivana Ramos, Deyanira Cortés e Hilda Gloria Nerio se coronaron con el primero, segundo y tercer lugar de la rama femenil.

“Esta fue una gran fiesta deportiva, que se vivió con gran pasión y entrega por nuestros estudiantes, quienes atendieron a nuestro llamado de siempre buscar el desarrollo físico y mental a través del ejercicio; a pesar de ser una ruta un poco pesada por las subidas y bajadas que comprende el circuito, nunca vimos que nadie bajara los brazos, por lo que los felicito por este gran esfuerzo”, comentó en su mensaje Óscar Cortes Torres, Director de la Preparatoria 2.


