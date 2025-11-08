Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_047ddedebf
Deportes

¡Partidazo! Rayados enfrentará al América en Liguilla

Dos de los grandes favoritos al título se verán las caras en una serie que nunca decepciona, pues en años recientes entregó definiciones cardiacas

  • 08
  • Noviembre
    2025

Una particularidad de este torneo es el nivel de competencia entre los primeros lugares, pues hubo cinco equipos que pelearon codo a codo por los primeros puestos de la tabla, por lo que era inevitable que en Cuartos de Final hubiera un choque entre ellos.

En esta ocasión, el cuarto y quinto de la tabla fueron América y Rayados, quienes perdieron su último partido de la Fase Regular, por lo que ambos se verán las caras ya de primeras.

El cuadro regio vino de más a menos en el torneo, pues comenzó peleando por el liderato, sin embargo, cuando le tocó medirse con los rivales más complicados, no logró sacar buenos resultados.

Por su parte, los azulcremas sufrieron mucho de las lesiones, pues el exceso de partidos que ha tenido el equipo durante el último año y medio comenzó a pasar factura, pese a que cuenta con un plantel muy amplio.

Aun cuando la serie está muy pareja por el nivel de plantillas que manejan, América podría ser ligeramente favorito por el hecho de que cierra en casa, plaza que se le complica al Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ab802469_8054_45c4_ae0b_9ae7beff1d1a_7f5281e5de
Tigres Femenil y Rayadas: por el pase a semifinal
e0d83401_bdb2_46f9_b4ba_cc2f5655fc8f_639e6ace11
Ramos Arizpe conecta cámaras comerciales al C2 para seguridad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_09_T125228_546_6aff1d3545
De la Fuente dialoga con Lula da Silva en la cumbre Celac-UE
publicidad

Últimas Noticias

america_femenil_906605da3f
América golea a Rayadas y avanza a las semifinales
escena_lolita_cortes_c41db0b64b
Decide Lolita Cortés abandonar 'La Granja VIP'
Whats_App_Image_2025_11_09_at_9_02_34_PM_d627bad312
Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×