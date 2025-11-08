¡Partidazo! Rayados enfrentará al América en Liguilla

Una particularidad de este torneo es el nivel de competencia entre los primeros lugares, pues hubo cinco equipos que pelearon codo a codo por los primeros puestos de la tabla, por lo que era inevitable que en Cuartos de Final hubiera un choque entre ellos.

En esta ocasión, el cuarto y quinto de la tabla fueron América y Rayados, quienes perdieron su último partido de la Fase Regular, por lo que ambos se verán las caras ya de primeras.

El cuadro regio vino de más a menos en el torneo, pues comenzó peleando por el liderato, sin embargo, cuando le tocó medirse con los rivales más complicados, no logró sacar buenos resultados.

Por su parte, los azulcremas sufrieron mucho de las lesiones, pues el exceso de partidos que ha tenido el equipo durante el último año y medio comenzó a pasar factura, pese a que cuenta con un plantel muy amplio.

Aun cuando la serie está muy pareja por el nivel de plantillas que manejan, América podría ser ligeramente favorito por el hecho de que cierra en casa, plaza que se le complica al Monterrey.

Comentarios