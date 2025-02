Pato O'Ward protagonizará comercial para el Super Bowl LIX

El piloto regiomontano Pato O'Ward, uno de los rostros más populares de la IndyCar, dará el salto a la pantalla grande este domingo al protagonizar un anuncio durante el Super Bowl LIX.

Este comercial, que será transmitido por Fox Sports, formará parte de la campaña de pretemporada para IndyCar, con el objetivo de generar interés previo al inicio de la nueva temporada el 2 de marzo.

El anuncio de 40 segundos, lanzado en las redes sociales por Fox Sports, muestra al joven de 25 años mientras se destacan frases ingeniosas sobre su carrera, como "el joven de 25 años más rápido sobre cuatro ruedas" y "un programa de televisión que nadie puede perderse, excepto su propia madre".

En el comercial, también se incluye un divertido vistazo a su accidente en las prácticas de la Indy 500. El narrador lo describe como "la próxima cara de IndyCar" y destaca su carisma, afirmando que “tiene el encanto de un espía británico... y no tiene fans, tiene groupies".

