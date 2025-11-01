Cerrar X
Patrick Vieira deja de ser entrenador del Génova

El mandato de Patrick Vieira como entrenador del Génova terminó este sábado debido a que el club se mantiene en el último lugar

El mandato de Patrick Vieira como entrenador del Génova terminó este sábado debido a que el club se mantiene en el último lugar y sin victorias en las nueve jornadas de la temporada de la Serie A.

Aunque el Genoa solo anunció que Vieira "ya no es el entrenador del primer equipo", la Gazzetta dello Sport aseguró que él renunció.

Roberto Murgita y Domenico Criscito fueron nombrados como entrenadores interinos conjuntos para el partido del lunes contra el Sassuolo.

Vieira, que ganó como jugador la Copa del Mundo con Francia, fue contratado hace un año para reemplazar al despedido Alberto Gilardino cuando el Genoa se encontraba un puesto por encima de la zona de descenso.

Llevó al Génova a terminar en el 13mo puesto la temporada pasada y su contrato fue extendido por dos años más.

Sin embargo, el Génova ha perdido seis de sus nueve partidos esta temporada y cayó 2-0 en casa ante el recién ascendido Cremona el fin de semana pasada.

Es el segundo cambio de entrenador en la Serie A esta semana después de que Luciano Spalletti reemplazó al despedido Igor Tudor en la Juventus.


