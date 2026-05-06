Paulina Ortiz, tigresa en la pista… ¡y reina de la velocidad!

Se llama Paulina Ortiz, pero en el mundo del atletismo ha dejado huella como “La Reina de la Velocidad”.

Estudiante de Maestría en FACDyC (Facultad de Derecho y Criminología), Pau cerró de manera brillante su carrera representando a la UANL con tres medallas de oro y una plata en los Campeonatos Nacionales Universitarios 2026.

Ortiz se consagró pentacampeona en los 100 metros planos, disciplina donde se fue invicta durante su elegibilidad.

También logró oro en 200 metros planos, relevo femenil 4x100 y plata en relevos mixtos 4x100.

El deporte de alto rendimiento lo ha llevado de la mano junto con el estudio.

Paulina se graduó en la Facultad de Leyes y actualmente cursa la Maestría en Derecho Privado y Corporativo.

“El atletismo me ha dado herramientas que voy a usar toda la vida en cualquier ámbito laboral: la disciplina para cumplir plazos, la capacidad de trabajar bajo presión, la resiliencia cuando las cosas no salen como esperas y el trabajo en equipo”, expresó la oriunda de Oaxaca.

Portar los colores de la UANL es un privilegio para la multicampeona.

“Representar a la UANL significa mucho más que vestir los colores azul y oro. Es llevar el nombre de una universidad que me abrió las puertas, es representar a una familia”, expresa Paulina.

“Es sentir que hay una institución que confía en ti y que tú le tienes que responder con entrega. Es dejar claro que se puede venir de cualquier lugar, con cualquier historia, y si trabajas con disciplina y amor por lo que haces, puedes llegar lejos”, añadió.

Dejar su natal Oaxaca no ha sido sencillo, pero la ha forjado no solo a ser una mejor atleta, sino una persona más fuerte.

“En lo deportivo, me convertí en pentacampeona nacional universitaria, gané medallas de oro para los Tigres y cerré una etapa que ni me imaginaba cuando llegué. En lo personal, crecí muchísimo: vine siendo una niña y me voy como una persona fuerte, con una carrera profesional y una maestría en Derecho Corporativo. La UANL me dio todo el respaldo para ser atleta de alto rendimiento sin dejar mis estudios, y eso no se da en cualquier lado. Me llevo mucho más de lo que vine a buscar”, finalizó.

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