¡Peleó con todo! Julia García cae en la Qualy del Abierto GNP

Aunque no logró avanzar, la actuación de la tenista mexicana en el Club Sonoma fue sobresaliente, por lo que el público reconoció el esfuerzo de García

  • 16
  • Agosto
    2025

La tenista mexicana Julia García, ganadora del Torneo Prequaly, protagonizó un emocionante duelo en la primera ronda de la fase de clasificación del Abierto GNP Seguros, pero no pudo superar a la canadiense Kayla Cross, quien se llevó la victoria en sets corridos.

El encuentro, un choque de jugadoras zurdas, comenzó con una gran intensidad. García, impulsada por el apoyo de la afición regia, mostró un gran temple y resistencia, tomando la delantera en el marcador. 

Sin embargo, Cross reaccionó con potencia y logró quebrar el servicio de la mexicana en momentos clave para llevarse el primer set por 6-3.

En el segundo set, la afición regiomontana no dejó de alentar a García, quien respondió con intensos rallies y puso en aprietos a su rival en varias ocasiones.

El punto más disputado del partido llegó en el segundo juego, un largo intercambio que se extendió a 40-40 y que finalmente favoreció a la canadiense. A pesar de que García logró empatar 2-2 en el parcial, Cross mantuvo el control con un servicio efectivo que le permitió cerrar el partido.

Tras una hora y 23 minutos de juego, la canadiense Kayla Cross se llevó el partido con parciales definitivos de 6-3, 6-3. Su regularidad y la efectividad de su saque, que incluyó 12 aces, fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor.

Aunque no logró avanzar, la actuación de la tenista mexicana en el Club Sonoma fue sobresaliente, por lo que el público reconoció el esfuerzo de García, quien demostró estar a la altura del desafío.

Otros resultados de la jornada sabatina

Leolia Jean Jean superó a Anna Siskova 6-4, 6-0.
Antonia Ruzic venció a Bianca Fernández 6-3, 6-1.
Elvina Kalieva derrotó a Nicole Fossa Huergo 6-3, 6-2.
Cristina Bucsa se impuso a Lia Karatancheva 6-2, 6-1.
You Xiaodi derrotó a Mei Yamaguchi 6-3, 6-0.


