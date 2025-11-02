Peñarol gana el Clausura y clasifica a semis de la Liga Uruguaya

Peñarol se consagró campeón del Clausura al vencer este domingo a Defensor Sporting por 2-1 y de esta forma sellar su pase a las semifinales de la Liga Uruguaya, al tiempo que puso la Tabla Anual acumulada al rojo vivo.

El lateral Lucas Hernández se convirtió en el héroe del "Aurinegro" al anotar un doblete con el que el conjunto dirigido por Diego Aguirre remontó el tempranero gol del atacante del W

"Violeta", Diego Abreu.

El hijo del exfutbolista uruguayo "el Loco" Abreu había anotó desde los once pazos apenas a los tres minutos de iniciado el encuentro.

Con esta victoria, Peñarol llegó a 32 unidades y ya no podrá ser alcanzado por ninguna escuadra a falta de una fecha, pues su más cercano competidor, Montevideo City Torque lo sigue con 27 y Nacional con 26.

El "Aurinegro" se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya, donde se medirá con Liverpool, que en la primera parte de la temporada ganó el Apertura.

El vencedor de ese partido sellará su pase a la final, frente al ganador de la Tabla Anual acumulada, que por el momento no tiene campeón.

