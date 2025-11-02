Cerrar X
deportes_lucas_hernandez_penarol_b8769a52cf
Deportes

Peñarol gana el Clausura y clasifica a semis de la Liga Uruguaya

El 'Aurinegro' venció 2-1 a Defensor Sporting con doblete de Lucas Hernández, asegurando la cima de la Tabla Anual y su pase a las semifinales

  • 02
  • Noviembre
    2025

Peñarol se consagró campeón del Clausura al vencer este domingo a Defensor Sporting por 2-1 y de esta forma sellar su pase a las semifinales de la Liga Uruguaya, al tiempo que puso la Tabla Anual acumulada al rojo vivo.

El lateral Lucas Hernández se convirtió en el héroe del "Aurinegro" al anotar un doblete con el que el conjunto dirigido por Diego Aguirre remontó el tempranero gol del atacante del W
"Violeta", Diego Abreu.

El hijo del exfutbolista uruguayo "el Loco" Abreu había anotó desde los once pazos apenas a los tres minutos de iniciado el encuentro.

Con esta victoria, Peñarol llegó a 32 unidades y ya no podrá ser alcanzado por ninguna escuadra a falta de una fecha, pues su más cercano competidor, Montevideo City Torque lo sigue con 27 y Nacional con 26.

El "Aurinegro" se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya, donde se medirá con Liverpool, que en la primera parte de la temporada ganó el Apertura.

El vencedor de ese partido sellará su pase a la final, frente al ganador de la Tabla Anual acumulada, que por el momento no tiene campeón.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
AP_25307807494543_762df47e01
Los Dodgers celebran histórico bicampeonato de la Serie Mundial
equipos_eliminados_liga_mx_00313b27e4
Se despiden tres equipos antes del cierre del Apertura 2025
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×