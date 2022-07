Pide felicitación de Gignac para su cumpleaños número 100

Ella sí que es la "Tigre mayor" de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Doña María es una regia con 99 años de vida y a punto de cumplir el centenario, y pidió que para su cumpleaños número 100 sea el delantero de los felinos, André Pierre-Gignac, quien la felicite.

"Con 100 años encima yo me siento todavía con fortaleza no me explico porque será, será porque ya soy de herencia gente ya maciza", comentó.