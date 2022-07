Pide Nervo no ser 'fatalistas' por mal inicio del Atlas

El defensa del Atlas, Hugo Martín Nervo, pidió a la afición a no ser "fatalistas" con el club; esto debido al "mal inicio" en la temporada del Torneo Apertura 2022 donde no han conseguido aún una victoria.

Hasta ahora los rojinegros empataron sin goles contra el América en la Jornada 1, mientras que en la segunda fueron vencidos por los Diablos Rojos del Toluca con un marcador final de 3 a 2.

Nervo reconoció que "a nadie le gusta perder" pero explicó que hay que saber asimilar los resultados adversos de manera rápida.

"Hay una cosa que muchos no entienden, obviamente a nadie le gusta perder, muchos menos a mí, pero también hay que saber perder, no siempre vas a ganar. Si todos ganáramos, los campeonatos no se podrían definir", comentó el jugador.