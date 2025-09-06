Cerrar X
AP_25249514841359_d7120bab89
Deportes

Pierre Gasly firma ampliación de contrato con Alpine hasta 2028

Pierre Gasly firmó una extensión de contrato con Alpine para continuar como piloto del equipo de Fórmula Uno hasta la temporada de 2028

  • 06
  • Septiembre
    2025

Pierre Gasly firmó una extensión de contrato con Alpine para continuar como piloto del equipo de Fórmula Uno hasta la temporada de 2028.

El acuerdo fue anunciado este sábado antes del Gran Premio de Italia, carrera que Gasly ganó sorprendentemente en 2020 mientras competía para AlphaTauri.

"Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, conducir para una empresa automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me uní en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro", señaló Gasly.

"Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir con nuestro objetivo conjunto: ganar carreras y campeonatos mundiales. Todos estamos en esto juntos y espero que continúe esta historia especial", agregó.

Gasly firmó una extensión multianual el año pasado y Alpine dijo en ese momento que lo llevaría "hasta la temporada 2025 y más allá".

Gasly, de 29 años, ha logrado cinco podios, incluidos dos desde que se unió a Alpine. Su mejor resultado esta temporada fue un sexto lugar en Silverstone en julio.

Flavio Briatore, quien se reincorporó al equipo el año pasado como asesor ejecutivo, comentó: “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula Uno, que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado para llevarnos bien hacia el futuro”.

"Pierre ha sido un activo inmenso para el equipo durante este período desafiante. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos por mucho tiempo", añadió Briatore.

La segunda plaza de Alpine sigue disponible después de que Jack Doohan fuera reemplazado por el argentino Franco Colapinto tras la sexta carrera en 2025. Ni Doohan ni Colapinto han sumado un punto para el equipo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25241496370361_f358cd9b2f
Piastri y Norris reavivan la pelea por el título en Países Bajos
EH_CONTEXTO_2025_08_28_T105341_351_0612ac78ae
Max Verstappen habla del regreso de 'Checo' Pérez a la Fórmula 1
Celtics_extiende_contrato_a_entrenador_Joe_Mazzulla_tras_ganar_la_NBA_a769c2acad
Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
Cinta_de_la_escena_del_crimen_7f485c3c03
Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz
aeh53_04b513efc8
Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×