Piqué reacciona al escuchar 'Te Felicito' de Shakira

La canción 'Te Felicito' de Shakira se escuchó durante un partido de futbol de su expareja Gerard Piqué, por lo que los fans no dudaron en grabar su reacción.

Hace algunos años, allá por el 2016, Shakira dedicó la canción 'Me enamoré' a su ahora expareja Gerard Piqué; sin embargo, tras terminar su relación este 2022 lanzó el tema 'Te Felicito' y aunque la cantante nunca ha declarado que la compuso pensando en el deportista, los fans de la famosa aseguran que el tema sí tiene dedicatoria.

En 'Te Felicito' se puede escuchar: 'Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito qué bien actúas, de eso no cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show'.

Y es justo, por lo que la canción dice que los seguidores de Shakira creen que está dedicada a Piqué, pues luego de anunciar su rompimiento, el futbolista fue captado con su nueva conquista.

Ahora, la pareja vuelve a ser el centro de atención por ese mismo tema musical, ya que el pasado fin de semana, cuando el club de futbol Barcelona se enfrentó al Mallorca en el Estadio de Son Moix por la Liga Española comenzó a sonar 'Te Felicito'.

Inmediatamente los aficionados que estaban en el estadio voltearon a ver a Piqué, quien solamente se limitó a agachar la cabeza mientras hacía los estiramientos propios del calentamiento..