Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México

Los Pistons de Detroit remontaron en el último cuarto y derrotaron 122-110 a los Dallas Mavericks en la Arena Ciudad de México, en juego de temporada regular NBA disputado este sábado.

Jalen Duren firmó una noche dominante con 33 puntos y 10 rebotes; Cade Cunningham sumó 21 unidades y 18 asistencias para guiar la reacción final de Detroit, que se quedó con su segundo triunfo consecutivo.

Duncan Robinson aportó 18 tantos y Ausar Thompson agregó 15 para los Pistons.

Por Dallas, D’Angelo Russell brilló desde la banca con 31 puntos, mientras que la primera selección del draft, Cooper Flagg, cerró con 16 unidades.

Los Mavericks habían llegado arriba 93-87 tras tres cuartos, pero Detroit aceleró y los superó 35-17 en el cierre, justo en el tramo donde el desgaste físico se evidenció.

Jason Kidd, coach de Dallas, lo había anticipado: “El equipo que manejara mejor el cansancio se llevaría la victoria”. Tras el juego, admitió que ambos conjuntos terminaron exhaustos.

Dallas no contó con Anthony Davis, quien se perdería al menos dos partidos por una lesión en la pierna izquierda.

La Arena CDMX registró su duodécimo lleno consecutivo con 20 mil 385 asistentes. Fue el partido número 15 de temporada regular de NBA en la capital mexicana y el cuarto para los Mavericks, la franquicia que más ha jugado oficialmente en este escenario.

J.B. Bickerstaff, coach de Detroit, destacó el valor de llevar NBA fuera de Estados Unidos: “Es la oportunidad de que gente que nunca podría verlo en persona viva esto. Lo entendemos y no lo tomamos a la ligera”.

