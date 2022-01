Pizarro planea retirarse en Tigres

A más de un año de haberlo expresado, el capitán del equipo felino, Guido Pizarro, volvió a comentar que busca retirarse en la escuadra universitaria.

Según el mediocampista argentino, espera llegar a un acuerdo con la directiva para terminar su carrera dentro del equipó dirigido por Miguel "El Piojo" Herrera.

"Mi intención es terminar mi carrera acá, no sé hasta qué edad voy a jugar, siento que eso me lo va a marcar el día a día, ahorita me siento muy bien físicamente y mentalmente", comentó.