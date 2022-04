Playball en Grandes Ligas; estarán 13 peloteros mexicanos

Hoy comienza la nueva temporada de la Major League Baseball con siete juegos, el primero a las 13:20 horas: Cerveceros de Milwaukee ante Cachorros, en Chicago.

¡Playball!, arranca la campaña 2022 del beisbol de las Grandes Ligas, una temporada que estuvo en duda tras una larga huelga que se extendió hasta 99 días, pero que finalmente llegó a su fin para poder tener de vuelta al rey de los deportes.

Cuando se habla de los mexicanos en la Gran Carpa, evidentemente los reflectores van hacia Julio Urías, quien viene de firmar un par de temporadas históricas con los Dodgers de Los Ángeles.

Pero Julio no será el único representante mexicano que estará presente en este 2022, en donde se espera que el número de peloteros aztecas vaya creciendo con el pasar de los juegos.

Fueron más de 20 los mexicanos que formaron parte del Spring Training, sin embargo, hasta ahora se espera que sean al menos 13 los que formen parte de los rosters en el inicio de campaña.

La temporada 2022 de las Grandes Ligas arranca hoy jueves 7 de abril con el juego entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs en el diamante del Wrigley Field de Chicago, a las 13:20 horas (tiempo de Monterrey), ante la suspensión del Boston Red Sox Vs. New York Yankees por el clima. También se pospuso el Seattle Vs. Minnesota.

Los otros seis juegos de hoy son: Cleveland en Kansas City, Pittsburgh en Saint Louis, Mets en Washington, Cincinnati en Atlanta, Houston en Angelinos y San Diego en Arizona. (Marca.com)

Entérate



Ellos son los 13 peloteros mexicanos que participarán en la temporada 2022 del beisbol de las Grandes Ligas:

PELOTERO EQUIPO

José Urquidy : Houston

: Houston Alejandro Kirk: Toronto

Toronto Giovanny Gallegos: Saint Louis

Saint Louis Manuel Rodríguez: Cachorros

Cachorros Oliver Pérez: ArizonaJulio

ArizonaJulio Urías: Dodgers

Víctor González: Dodgers

Dodgers Andrés Muñoz: Seattle

Seattle Ramón Urías: Baltimore

Baltimore Alex Verdugo: Boston

Boston Daniel Duarte: Cincinnati

Cincinnati Luis Cessa: Cincinnati

Cincinnati Luis Urías: Milwaukee