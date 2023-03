¡Podio para 'Checo' Pérez! Queda en segundo en GP de Bahréin

Sergio 'Checo' Pérez arrancó con el pie derecho esta nueva temporada de la Fórmula 1 al sumar un nuevo podio más luego de terminar en segundo en el Gran Premio de Bahréin.

El piloto mexicano concluyó la carrera solo por detrás de su compañero de escudería, Max Verstappen, quien fue el ganador de la carrera tras una impecable participación de principio a fin.

Our first top 10 of the season 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/yMlInrLVOq