Polémica arbitral deja a Real Apodaca sin el título Premier

Real Apodaca cayó 2-1 ante Vélez en la final del Torneo Premier, pese a dominar el juego. Dos decisiones arbitrales polémicas marcaron el resultado

  • 30
  • Noviembre
    2025

Real Apodaca cayó 2-1 ante Vélez Sarsfield en la Gran Final del Torneo Internacional Premier, en un duelo marcado por errores arbitrales que terminaron influyendo en el resultado.

Aunque el equipo mexicano dominó ampliamente el partido en el Estadio Hugo Sánchez, sus reclamos se centraron en dos jugadas clave que no fueron sancionadas a su favor.

La primera ocurrió al minuto 63, cuando el árbitro marcó una mano inexistente de Yair Martínez dentro del área, pese a que el contacto provenía de un jugador argentino.

La segunda y más determinante llegó al 89’, cuando Jesús Reyes fue derribado dentro del área, pero el silbante señaló la falta fuera, privando a Apodaca de un penal que habría significado la oportunidad de empatar y forzar la tanda.

Antes de la polémica, Real Apodaca se había adelantado temprano.

Al minuto 11, Hernán Flores remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Martín Barra para el 1-0. No obstante, un error defensivo al 30’ permitió a Bautista Ramírez empatar, y un potente disparo cruzado de Alexis Pereira al 37’ sentenció el 2-1 definitivo.

Pese al intento final de los regiomontanos por empatar, Vélez sostuvo la ventaja y se llevó el título en la tercera edición del torneo celebrado en Boca del Río, Veracruz.

En un gesto de respeto, los argentinos hicieron pasillo a Real Apodaca, reconociendo su dominio durante el partido, aunque el marcador no acompañara.

