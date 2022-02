Por conflicto en Ucrania, Polonia no jugará contra Rusia

En su anuncio en Twitter, Cezary Kulesza indicó que Polonia está en conversaciones con otras federaciones para presentar una posición unificada ante la FIFA.

El delantero Robert Lewandowski, el máximo goleador polaco de la historia, respondió de inmediato señalando que se trata de la "¡decisión correcta!".

"No me puedo imaginar jugar un partido con la selección nacional de Rusia en una situación en la que continúe la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y los aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no pasa nada", escribió el jugador del Bayern de Múnich.