Por lesión en rodilla, Pogba no jugará en el Mundial

Sin embargo, a pesar de la lesión, el jugador regresó a entrenar con el Juventus tras una cirugía hecha en septiembre en la rodilla.

El mediocampista de Francia Paul Pogba se perderá la Copa Mundial debido a su problema de rodilla.



Pogba regresó a entrenar con la Juventus este mes tras someterse a una cirugía de rodilla a inicios de septiembre.



No ha disputado ningún encuentro desde que firmó con la Juventus proveniente del Manchester United y se volvió a lesionar. Las pruebas que le realizaron en Turín y Pittsburgh confirmaron que Pogba, de 29 años, no estará listo para el Mundial.



“No lo veremos antes del 2023 y sus allegados confirmaron que tampoco estará en la Copa Mundial”, indicó el portavoz de la Juventus el lunes a The Associated Press.



Su agente, Rafaela Pimenta también publicó un comunicado.



“Tras los exámenes médicos de ayer y hoy, anunciamos con gran presar que Paul Pogba necesita más rehabilitación tras la operación”, indicó.



“Por esta razón, Paul no será parte de la selección de Francia en Qatar”.



Pogba se sometió a una operación tras sufrir un desgarre en el menisco en un encuentro del torneo de pretemporada de la Juventus en Estados Unidos en julio —tras llegar al club dos semanas entre bombo y platillo proveniente del Manchester United.



Sin embargo todo se ha complicado desde entonces. Está en medio de un escándalo de extorsión que involucra a su hermano y amigos de la infancia.



La última vez que Pogba disputó un encuentro oficial fue en abril.



Francia, campeón defensor del Mundial, inicia el torneo de Qatar el 22 de noviembre ante Australia. Dinamarca y Túnez están también en el Grupo D.



El seleccionador de Francia Didier Deschamps espera anunciar a su equipo en 10 días, el 9 de noviembre.



Francia tampoco contará con el mediocampista campeón del mundo en 2018 N'Golo Kanté del Chelsea debido a que estará fuera meses por una cirugía en una lesión en el tendón de la corva.

