Portugal buscará ganar el Mundial en honor a Diogo Jota

La selección de Portugal buscará honrar la memoria de Diogo Jota levantando la Copa del Mundo en el 2026.

Así lo afirmó este viernes el seleccionador portugués, Roberto Martínez, al destacar que el equipo tiene la “misión” de cumplir el sueño del fallecido delantero de ganar la Copa del Mundo.

“El sueño de Diogo era ganar el Mundial, y tenemos la responsabilidad de continuar con ese sueño”, declaró Martínez en conferencia de prensa.

El técnico español aseguró que Jota será “la fuerza y el guía” del grupo en esta nueva etapa. “Es parte de esta familia para siempre”, expresó.

Portugal jugará este sábado ante Irlanda en el Estadio José Alvalade de Lisboa, en su primer encuentro en casa desde el trágico accidente automovilístico que cobró la vida de Diogo Jota y su hermano, André Silva, exjugador del Penafiel, en julio pasado en Zamora, España.

En cuanto al encuentro, Martínez advirtió que espera una “reacción” de Irlanda pese a sus malos resultados. “No se puede subestimar a ningún rival”, señaló.

Portugal, capitaneado por Cristiano Ronaldo, también se medirá a Hungría el próximo 14 de octubre en el mismo estadio, un partido en el que podría asegurar matemáticamente su clasificación al Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

