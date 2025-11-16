Portugal golea 9-1 y asegura su pase al Mundial 2026

La selección de Portugal selló este domingo su clasificación al Mundial 2026 tras aplastar 9-1 a Armenia en Oporto, en una exhibición liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, quienes firmaron sendos tripletes en ausencia de Cristiano Ronaldo, suspendido por tarjeta roja.

Bajo la dirección del técnico español Roberto Martínez, Portugal disputará su novena Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a no estar en el campo, Cristiano Ronaldo, quien cumplirá 41 años durante el torneo, mantiene viva la posibilidad de jugar su sexto Mundial, un récord histórico que ha señalado como su última oportunidad para conquistar el título que falta en su carrera.

La derrota previa ante Irlanda obligaba a Portugal a ganar para asegurar el liderato del Grupo F, y la contundencia ofensiva evitó cualquier sobresalto.

Mientras tanto, Hungría, que podía superar a los lusos, cayó 3-2 en Budapest tras una inesperada remontada irlandesa encabezada por Troy Parrott, autor de un hat-trick que llevó a la Green Army al repechaje y dejó fuera a los húngaros.

