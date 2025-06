Portugal vence a España en penales y gana la Nations League

Cristiano Ronaldo levantó el trofeo de la Nations League y "We Are The Champions" resonó en el estadio después de que Portugal derrotara a España 5-3 en una tanda de penales este domingo.

El portero de Portugal, Diogo Costa, atajó el cuarto penalti de Álvaro Morata para España, luego Rúben Neves convirtió el quinto de su equipo para asegurar la victoria después de que el partido terminara igualado 2-2 tras la prórroga.

Morata fue el único jugador que falló después de ver a todos los cobradores anotar sus penaltis antes que él. Estaba inconsolable.

Cristiano Ronaldo mantuvo a Portugal en el juego cuando igualó a los 61 minutos del tiempo reglamentario con su gol número 138, extendiendo su récord, después de que Mikel Oyarzabal le diera a España la ventaja al descanso.

Oyarzabal pasó el balón por el portero de Portugal, Diogo Costa, a los 45 minutos después de que Pedri lo asistiera.

"Es una pena y es difícil, pero con el tiempo se apreciará más", dijo Oyarzabal. "Luchamos más en la segunda mitad, estábamos cansados. Las sustituciones les ayudaron. Pero estamos orgullosos de nuestro equipo y lucharemos para estar cerca de ganar un título de nuevo".

Martin Zubimendi había roto el empate a los 21, con un gol de empuje cuando la defensa de Portugal no pudo manejar el centro de Lamine Yamal.

Nuno Mendes igualó cinco minutos después con un disparo bajo al interior del poste lejano.

Fue el jugador del partido, proporcionando el centro que fue desviado para el gol de Ronaldo, manteniendo a Yamal bajo control, y luego anotando con confianza su penalti en la tanda.

Ronaldo ya no estaba en el campo para entonces. Se había retirado, exhausto, con ovaciones de pie y un abrazo del entrenador Roberto Martínez a los 88 minutos.

Mbappé llevó a Francia al tercer lugar anteriormente el domingo con una victoria de 2-0 sobre la nación anfitriona, Alemania, en Stuttgart.

La estrella del Real Madrid anotó su gol número 50 para Francia antes de asistir en el otro gol mientras Les Bleus se recuperaban después de un comienzo letárgico.

