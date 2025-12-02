Cerrar X
Deportes

Premia Super Copa a sus pilotos Campeones de 2025

La temporada de este año finalizó el sábado pasado con las carreras de diferentes categorías, en el asfalto del Autódromo Monterrey

  • 02
  • Diciembre
    2025

Después de espectaculares carreras que se vivieron en las diferentes categorías que participaron en las diferentes categorías de Súper Copa Roshfrans, durante la final realizada en el Autódromo Monterrey, se realizó la premiación de la temporada 2025.

La ceremonia la abrió Michel Jourdain Declercq, quien agradeció a todos los presentes su presencia.

“Muchas gracias a los patrocinadores de Súper Copa Roshfrans, marcas muy importantes como Roshfrans, Foton y MG, además de nuestros socios comerciales como Fox Sports, Hoosier, Devek, Autoquímicos, Jaloma, Isquisa, Kensa, Harrington, Come up, Gorbel y Blac.

“Seguiremos creciendo y sabemos que hay que continuar trabajando muy duro, pero también estamos seguros de que lo vamos a lograr”, dijo.

Después hizo uso de la palabra el Director de Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Lascurain.

“Quiero brindar un reconocimiento muy grande a todo el staff del serial, que son parte del éxito del mismo, y a todos, como los oficiales de pista, medios de comunicación, pilotos, equipos. Esto es de todos ustedes, el 2025 ha sido muy bueno, pero no nos vamos a quedar con ello, queremos seguir trabajando no solamente por nuestro campeonato, sino también por el automovilismo deportivo mexicano”, apuntó.

Lizbeth Calderón, subgerente de patrocinios Roshfrans, dijo que son una empresa cien por ciento mexicana, considerada dentro de las tres marcas más importantes dentro de estos sectores, con 70 años de presencia en México y varios países de América Latina.

“Queremos felicitar a los señores Jourdain por el éxito de la Súper Copa Roshfrans y vamos a seguir apoyando al serial, además de felicitar a todos los galardonados esta noche”, comentó.

“Estamos orgullosos de que nuestro piloto se haya convertido en el campeón de los Tractocamiones y queremos felicitarlo por ser uno de los mejores pilotos de México, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Este es nuestro primer lauro en el deporte motor y vamos por más”, expresó Luis Picaso, Sports Marketing Foton.

Leonardo Ortega, de Patrocinios MG, comentó que no solamente están orgullosos por el crecimiento de la marca en México, sino por el campeonato de la GTM Pro 1 que le otorgó Emiliano Richards.

“Siempre perseguimos la victoria en todos los aspectos y hoy lo logramos también con nuestro piloto. Felicitamos a los señores Jourdain por los logros tan importantes de la Súper Copa Roshfrans”, puntualizó.

Los mejores

Ellos son los pilotos destacados de cada categoría en la Súper Copa Roshfrans 2025:

GTM PRO 1

1.- Emiliano Richards
2.- Salvador de Alba Jr.
3.- Paul Jourdain

GTM PRO 2

1.- ‘Keko’ Pérez
2.- Rafael Vallina
3.- Santos Zanella Sr.

GTM LIGHT

1.- Juan Núñez
2.- Carlos Novelo
3.- Fercho Urquiza

TRACTOCAMIONES

1.- Salvador de Alba Jr.
2.- Santiago Tovar
3.- Juan Cantú Sr.

FÓRMULA 5 PRO 1

1.- Federico Solís
2.- Héctor Ríos
3.- Enrique Reyna

FÓRMULA 5 PRO 2

1.- Gael Aguilar
2.- Chris Valencia
3.- Mike Valencia

MEXBIKE 400

1.- Emmanuel Rodríguez
2.- Zeus Ramírez
3.- Ethan Reyes

MEXBIKE PRO 2

1.- jJoshua Orozco
2.- José Luis Canchola
3.- Edwin Bautista

MEXBIKE INTERMEDIOS

1.- Alan Párraga
2.- Jaime Díaz
3.- Eduardo Camacho

MEXBIKE EXPERTOS

1.- Ulysses Escobedo
2.- Alain Escobedo
3.- Sócrates Juliaras


