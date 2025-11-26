Cerrar X
Prepa 2 realiza la tradicional Quema del Borrego rumbo al Clásico

La Prepa 2 celebró la tradicional Quema del Borrego con jugadores de Auténticos Tigres y autoridades escolares, animando a la comunidad

  • 26
  • Noviembre
    2025

Con la asistencia de jugadores de los Auténticos Tigres, y de las autoridades de la Preparatoria No 2, encabezadas por su Director, Oscar Cortes Torres se llevó a cabo en el edificio universitario de la colonia Obispado, la tradicional "Quema del Borrego", previa al clásico estudiantil de fútbol americano que se realizará cabo este viernes 29 de noviembre donde ambos equipos disputaran el título 2025 de la ONEFA.

Fue en punto de las 11:00 horas cuando luego del protocolo oficial que Juan Alejandro Rodríguez Reyes, alias “El Monstruo”, portando su playera 99, con el fuego en todo lo alto encendió lentamente los pies al “Borrego Salvaje” representado por una piñata que pendía al centro de la explanada principal de la casa de los Vaqueros de la Prepa 2, acto que fue celebrado por una gran cantidad de estudiantes reunidos por el evento.

4f780433-a391-442c-a090-dff17c25eb5d.jfif

Al final del evento los integrantes de los Auténticos Tigres asistentes a la ceremonia: Alán García, José Ramón  Cobas, Fernando Ramírez, Mario Alfonso García, Edwin de Jesús Cabello, Juan Alejandro Rodríguez y Jacob Carvajal, agradecieron las arengas de apoyo brindadas por los estudiantes, mismas que servirán de motivación para salir con todo en busca del campeonato este viernes 28 de noviembre en el Estadio Banorte.


