Presenta Rayados a su presidente ejecutivo 'Tato' Noriega

Tras el anuncio oficial hecho por los Rayados de Monterrey, sobre la llegada de José Antonio 'Tato' Noriega como nuevo presidente del club albiazul, durante el día de hoy, el titular del equipo rindió su primera conferencia.

Entre los anuncios hechos por Noriega, destacó que no habrá cambios en el equipo y que el club tendrá el objetivo de buscar ganar para las siguientes temporadas de la Liga MX, cabe recordar que los Tuzos del Pachuca derrotaron a la Pandilla con un marcador global de 6 a 2.

'Me parece prematuro, no puedo llegar y hacer cambios, sin conocer de cerca ni evaluar lo que existe. Considero que hay una infraestructura sólida, soy una persona de trabajo en equipo, necesito sentirme apoyado y respaldado con gente capaz, que vea cosas que yo no y me corrija. Eso requiere de tiempo, evaluación, por lo pronto no hay ningún cambio', explicó Noriega.