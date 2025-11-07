Cerrar X
Deportes

Presenta Selección Mexicana última convocatoria de 2025

Javier Aguirre dio a conocer la última lista del año para los duelos ante Uruguay y Paraguay, con las novedades de González, Vargas y Ruvalcaba

  • 07
  • Noviembre
    2025

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó su última convocatoria del 2025, de cara a los partidos amistosos frente a Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre.

Los encuentros servirán al “Vasco” para continuar ajustando su proyecto rumbo al Mundial 2026, tras un año exitoso en el que México ganó la Copa Oro y la Nations League, recuperando su dominio en la Concacaf.

Nuevas caras y ausencias destacadas

Entre las novedades destacan Armando González (Guadalajara), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Jorge Ruvalcaba (UNAM), quienes reciben su primera oportunidad en la era Aguirre.

Sin embargo, la convocatoria también presenta bajas importantes:

  • Alexis Vega y César “Chino” Huerta quedaron fuera por lesión
  • Guillermo Ochoa, fuera de la selección desde la Copa Oro, sigue sin ser considerado

Aguirre reiteró que “nadie tiene el lugar asegurado” y que la convocatoria dependerá del rendimiento en los clubes.

El entrenador mexicano continúa con incertidumbre en la portería, posición en la que ha probado a más de seis arqueros. En esta ocasión, los llamados fueron Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

También mantiene pruebas en la lateral derecha, una de las zonas más inestables del Tri.

El primer partido se jugará en Torreón, Coahuila, frente a Uruguay, donde se presentará la nueva indumentaria del Tri para el Mundial 2026. Posteriormente, México enfrentará a Paraguay en San Antonio, Estados Unidos.

Por otra parte, la actividad de México volverá en enero, con amistosos en Centroamérica, y una nueva convocatoria en marzo de 2026, cuando se prevé la reapertura del Estadio Azteca.

 


Comentarios

