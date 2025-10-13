Presentan a la mascota para los Juegos Centroamericanos 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en República Dominicana ya tienen mascota oficial; se trata de "Coli", un colibrí con un gran corazón por el deporte.

La mascota fue presentada este lunes y, de acuerdo con el ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, "Coli" está inspirado en el barrancolí, el cual es "un ave endémica de la isla caracterizada por ser pequeña pero muy activa, lo que le hace tener un corazón muy grande".

Crzu también indicó que esta ave representa lo que son los dominicanos, "una isla pequeña pero con una de las economías que más crecen".

Según el ministro, "Col" tiene como uno de sus objetivos principales el de preservar a la especie y vincular el deporte con el cuidado del medio ambiente.

Esta será la tercera vez que el país caribeño albergue el evento, en el cual se reunirán a más de 6,000 atletas que participarán en 40 deportes, 57 disciplinas y 63 modalidades.

El evento contará con 43 escenarios deportivos, además de clústeres de competencia y de centros de alojamiento para los deportistas.

La programación oficial ha establecido 483 pruebas en 8 sedes; la gran mayoría tendrán lugar en Santo Domingo, si bien algunas se celebrarán en Santiago de los Caballeros (norte del país), Bonao (centro) y Punta Cana (este), entre otros lugares.

