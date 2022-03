Presentan oficialmente a Vucetich como nuevo director

A través de una conferencia en vivo, el club Rayados de Monterrey presentó al nuevo director técnico del equipo, Víctor Manuel Vucetich, en sustitución de Javier 'Vasco' Aguirre.

El nuevo director técnico mencionó que aunque el contrato sea hasta diciembre de 2023, espera que sea por mucho tiempo más.

En la serie de preguntas y respuestas, Víctor Manuel Vucetich dijo que para este reto llega sumamente contento.

"Desde luego llego sumamente contento porque siempre he considerado que el equipo de Monterrey es el máximo referente en mi carrera deportiva, he tenido un entendimiento con toda su gente y esto es algo que me llena de orgullo", respondió Vucetich.