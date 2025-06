Presume FIFA éxito del Mundial de Clubes pese a críticas

La FIFA salió al paso de las críticas por la baja asistencia y desorganización en algunos encuentros del nuevo Mundial de Clubes 2025, que se celebra en Estados Unidos, al destacar que ya se han vendido cerca de 1.5 millones de boletos y se ha generado un ambiente “único y multicultural”.

El organismo defendió la respuesta del público pese a las gradas semivacías en el partido entre Ulsan HD de Corea del Sur y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, jugado el martes en el Exploria Stadium de Orlando, que solo reunió a 3,412 personas, una cifra contrastante con los 60,927 asistentes del juego inaugural entre Al-Ahly e Inter Miami, el sábado en el Hard Rock Stadium.

El encuentro entre Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid en el Rose Bowl de Pasadena logró un lleno de más de 80 mil personas, pero en redes sociales abundaron las quejas por la pésima organización.

Aficionados denunciaron filas interminables, accesos colapsados y estacionamientos improvisados en campos de golf, lo que impidió a muchos ingresar incluso con horas de anticipación.

