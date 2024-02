PSG y Real Madrid guardan silencio sobre decisión de Mbappé

París Saint-Germain y Real Madrid guardaron silencio este sábado ante las especulaciones más recientes de la prensa en el sentido de que el delantero estelar Kylian Mbappé ha decidido marcharse al conjunto Merengue para la próxima campaña.

De acuerdo con una serie de reportes en línea por parte del diario francés Le Parisien y de ESPN, el jugador de 25 años se incorporará al gigante español a finales de junio, cuando expire su contrato con el PSG.

No se dieron a conocer más detalles sobre la longitud de ese convenio tentativo con el conjunto español.

Consultado por The Associated Press, PSG se negó a emitir comentarios. El Madrid no respondió de inmediato a un mensaje que solicitaba declaraciones.

El equipo blanco ha fracasado en dos intentos previos de contratar a Mbappé, quien firmó un nuevo contrato con el PSG en mayo de 2022, poco antes de que expirara su convenio anterior.

El contrato por dos años que firmó entonces incluía la opción de un año adicional, algo que Mbappé no aceptó. Ello significa que puede marcharse gratis este verano.

Hasta ahora, no ha hablado prácticamente de su futuro, aunque en enero dio cierta esperanza a los seguidores del PSG acerca de su posible permanencia.

Mbappé anotó su vigésimo gol en la campaña de liga por el PSG el viernes. Extendió a 241 dianas su récord del equipo, en apenas 288 partidos.

