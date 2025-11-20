Pumas lidera la carrera por el fichaje a James Rodríguez

Los Pumas no solo pelean su lugar en la Liguilla, sino que también apuntan alto en el mercado y han puesto sus ojos en James Rodríguez.

El colombiano, que termina contrato con León, se ha convertido en una opción real para reforzar al cuadro universitario de cara al próximo torneo, y el interés ha desatado un fuerte movimiento en el entorno auriazul.

Aunque Cruz Azul también ha mostrado interés, todo indica que Pumas lleva ventaja.

Y es que de acuerdo con el periodista Alejandro Gómez, ya hubo acercamientos con James, e incluso el propio jugador habría hablado con Álvaro Angulo, quien lo invitó a unirse al equipo, destacando el buen ambiente, la exigencia y un proyecto que busca volver a poner a Pumas en la cima del futbol mexicano.

Por el lado de los universitarios, aseguran que James quiere jugar en CU, lo cual inclina la balanza a su favor. El único detalle pendiente es el económico, aunque en el club no consideran que haya un impedimento real para cerrar el trato.

Por ahora, Pumas no hará ningún anuncio, pero según fuentes del club, dijeron estar "concentrados en el Play-In" y que "este día hoy vamos a cerrar a James”.

Pero el interés es firme, el jugador está convencido… y el fichaje empieza a tomar forma.

Comentarios